Мали U-17
    -
    14:30
    21.10.17
    Indira Gandhi Athletic Stadium
    Гана U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • 1/4 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Мали U-17 - Гана U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Мали U-17 – Гана U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Jonas Komla или Samuel Fabin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Мали U-17 – Гана U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Мали U-17 и Гана U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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