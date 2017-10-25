Бразилия U-17
    -
    13:30
    25.10.17
    Indira Gandhi Athletic Stadium
    Англия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Бразилия U-17 - Англия U-17
      Чемпионат мира (до 17 лет) - 25 октября 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Бразилия U-17 – Англия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Carlos Amadeu или Стив Купер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бразилия U-17 – Англия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бразилия U-17 и Англия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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