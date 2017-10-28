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- 2-ой тайм
- Alberto88'
- Fofana87'
- GiddouCamara81'
- DrameToure76'
- dos SantosAlberto74'
- SamakeDoucore72'
- Nestor64'
- GuimarãesNestor62'
- Guimarães55'
- BobsinGuth52'
Перед матчем
Онлайн
Бразилия U-17 - Мали U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 28 октября 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Бразилия U-17 – Мали U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Carlos Amadeu или Jonas Komla? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бразилия U-17 – Мали U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бразилия U-17 и Мали U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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