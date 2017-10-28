Бразилия U-17
Завершено
0
2
-
0
0
14:30
28.10.17
Salt Lake Stadium
Мали U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) • Матч за 3-е место
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Бразилия U-17
    • Мали U-17
    • Alberto
      88'
    • Fofana
      87'
    • GiddouCamara
      81'
    • DrameToure
      76'
    • dos SantosAlberto
      74'
    • SamakeDoucore
      72'
    • Nestor
      64'
    • GuimarãesNestor
      62'
    • Guimarães
      55'
    • BobsinGuth
      52'
    Перед матчем

    Онлайн
    Бразилия U-17 - Мали U-17
    Чемпионат мира (до 17 лет) - 28 октября 2017

    Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Бразилия U-17 – Мали U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Carlos Amadeu или Jonas Komla? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Бразилия U-17 – Мали U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Бразилия U-17 и Мали U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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