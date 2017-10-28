Англия U-17
Завершено
0
5
-
2
0
17:30
28.10.17
Salt Lake Stadium
Испания U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) • Финал
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Англия U-17
  • Испания U-17
  • Брюстер
    90'
  • Оукли-БутГомес
    90'
  • Фоден
    88'
  • McEachranGallagher
    87'
  • MoukhlissDiaz
    85'
  • Guéhi
    84'
  • Jaume
    83'
  • BlancoBeitia
    81'
  • Гиббс-УайтKirby
    81'
  • GelabertLara
    72'
  • Фоден
    69'
  • Miranda
    63'
  • Гиббс-Уайт
    58'
  • 1-ый тайм
  • Англия U-17
  • Испания U-17
  • Брюстер
    44'
  • Gómez
    31'
  • Gómez
    10'
Перед матчем

Онлайн
Англия U-17 - Испания U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 28 октября 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Англия U-17 – Испания U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Стив Купер или Санти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия U-17 – Испания U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Англия U-17 и Испания U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

комментарий 0