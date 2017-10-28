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- 2-ой тайм
- Брюстер90'
- Оукли-БутГомес90'
- Фоден88'
- McEachranGallagher87'
- MoukhlissDiaz85'
- Guéhi84'
- Jaume83'
- BlancoBeitia81'
- Гиббс-УайтKirby81'
- GelabertLara72'
- Фоден69'
- Miranda63'
- Гиббс-Уайт58'
- 1-ый тайм
- Брюстер44'
- Gómez31'
- Gómez10'
Перед матчем
Онлайн
Англия U-17 - Испания U-17
Чемпионат мира (до 17 лет) - 28 октября 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 17 лет). Следите за матчем Англия U-17 – Испания U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 28 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Стив Купер или Санти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия U-17 – Испания U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Англия U-17 и Испания U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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