Англия стала второй страной после Бразилии, выигравшей в один год МЧМ и ЮЧМ

Сборная Англии впервые в истории выиграла юношеский ЧМ (до 17 лет), одержав волевую победу над Испанией (5:2).

Ранее в 2017 году родоначальники футбола впервые стали победителями молодежного ЧМ (до 20 лет) и юношеского Евро (до 19 лет).

Вдобавок Англия стала второй страной, которая в один год выиграла МЧМ и ЮЧМ. В 2003 году это удалось Бразилии.

На взрослом уровне Англия единственный раз становилась чемпионом мира в 1966 году. Впоследствии «три льва» лишь раз дошли до полуфинала и заняли четвертое место (1990).

Лучшие результаты Англии на взрослом Евро – бронза-1968 и полуфинал-1996.

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