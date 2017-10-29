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«Риан, поздравляю, никакого алкоголя». Юрген Клопп обломал праздник лучшему бомбардиру ЮЧМ-2017

«Риан, поздравляю, никакого алкоголя». Клопп обломал праздник лучшему бомбардиру ЮЧМ-2017
Eurosport

1 час назад

Побеждать не было смысла.

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу сообщили на пресс-конференции, что воспитанник мерсисайдцев Риан Брюстер только что стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Англии.

«Риан. Поздравляю от лица всего «Ливерпуля». Мы очень гордимся. Удачной вечеринки с кока-колой. Никого алкоголя!» – обратился к Брюстеру Клопп.

  • Англия обыграла Испанию в финале 5:2 и впервые в истории выиграла юношеский ЧМ.
  • Брюстер с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету хет-трики в четвертьфинале с США (4:1), полуфинале с Бразилией (3:1) и один гол в финале.

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