«Риан, поздравляю, никакого алкоголя». Юрген Клопп обломал праздник лучшему бомбардиру ЮЧМ-2017

Главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу сообщили на пресс-конференции, что воспитанник мерсисайдцев Риан Брюстер только что стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Англии.

«Риан. Поздравляю от лица всего «Ливерпуля». Мы очень гордимся. Удачной вечеринки с кока-колой. Никого алкоголя!» – обратился к Брюстеру Клопп.

Англия обыграла Испанию в финале 5:2 и впервые в истории выиграла юношеский ЧМ.

Брюстер с 8 голами стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету хет-трики в четвертьфинале с США (4:1), полуфинале с Бразилией (3:1) и один гол в финале.

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