Англия U-20
    -
    14:00
    26.05.17
    Suwon World Cup Stadium
    Южная Корея U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа А
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Англия U-20 - Южная Корея U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 26 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Англия U-20 – Южная Корея U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 26 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия U-20 – Южная Корея U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Англия U-20 и Южная Корея U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Англия U-20 - Южная Корея U-20 Чемпионат мира (до 20 лет) in live video
          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0