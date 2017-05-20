Аргентина U-20
    -
    10:30
    20.05.17
    Jeonju World Cup Stadium
    Англия U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Аргентина U-20 - Англия U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Аргентина U-20 – Англия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 10:30 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Аргентина U-20 – Англия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Аргентина U-20 и Англия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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