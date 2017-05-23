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Мексика U-20 - Германия U-20

Чемпионат мира (до 20 лет) - 23 мая 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Мексика U-20 – Германия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 23 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Мексика U-20 – Германия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Мексика U-20 и Германия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

