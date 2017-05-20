Venezuela U-20
    -
    8:00
    20.05.17
    Daejeon World Cup Stadium
    Германия U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа В
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Venezuela U-20 - Германия U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Venezuela U-20 – Германия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 08:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Venezuela U-20 – Германия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Venezuela U-20 и Германия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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