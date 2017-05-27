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- 2-ой тайм
- Mohammad Mehdi MehdikhaniGhayedi88'
- Далот87'
- Силва86'
- ShekariSaki81'
- ГомешСилва73'
- JafariMehr65'
- Gonçalves54'
- FerreiraHelder49'
- 1-ый тайм
- ЛуишXadas26'
- Shekari4'
Перед матчем
Онлайн
Португалия U-20 - Иран U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) - 27 мая 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Португалия U-20 – Иран U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Португалия U-20 – Иран U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Португалия U-20 и Иран U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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