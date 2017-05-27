Португалия U-20
Завершено
0
2
-
1
0
11:00
27.05.17
Incheon Football Stadium
Иран U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа С
Групповая стадияСмотрите на Eurosport
  • 2-ой тайм
  • Португалия U-20
  • Иран U-20
  • Mohammad Mehdi MehdikhaniGhayedi
    88'
  • Далот
    87'
  • Силва
    86'
  • ShekariSaki
    81'
  • ГомешСилва
    73'
  • JafariMehr
    65'
  • Gonçalves
    54'
  • FerreiraHelder
    49'
  • 1-ый тайм
  • Португалия U-20
  • Иран U-20
  • ЛуишXadas
    26'
  • Shekari
    4'
Перед матчем

Онлайн
Португалия U-20 - Иран U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) - 27 мая 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Португалия U-20 – Иран U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Португалия U-20 – Иран U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Португалия U-20 и Иран U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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