Поделиться
- 2-ой тайм
- ЛеалZuniga86'
- Daly82'
- ChilufyaSiame79'
- MwepuChisala79'
- MarínSmith72'
- GonzalezEspinoza52'
- MusondaBanda51'
- Arboine50'
- 1-ый тайм
- Mwepu45'
- Chiluya42'
- Daly15'
Перед матчем
Онлайн
Коста-Рика U-20 - Замбия U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) - 27 мая 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Коста-Рика U-20 – Замбия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Коста-Рика U-20 – Замбия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Коста-Рика U-20 и Замбия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет