Коста-Рика U-20
Завершено
0
1
-
0
0
11:00
27.05.17
Cheonan Baekseok Stadium
Замбия U-20
    Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа С
    Групповая стадияСмотрите на Eurosport
    • 2-ой тайм
    • Коста-Рика U-20
    • Замбия U-20
    • ЛеалZuniga
      86'
    • Daly
      82'
    • ChilufyaSiame
      79'
    • MwepuChisala
      79'
    • MarínSmith
      72'
    • GonzalezEspinoza
      52'
    • MusondaBanda
      51'
    • Arboine
      50'
    • 1-ый тайм
    • Коста-Рика U-20
    • Замбия U-20
    • Mwepu
      45'
    • Chiluya
      42'
    • Daly
      15'
    Перед матчем

    Онлайн
    Коста-Рика U-20 - Замбия U-20
    Чемпионат мира (до 20 лет) - 27 мая 2017

    Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Коста-Рика U-20 – Замбия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Коста-Рика U-20 – Замбия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Коста-Рика U-20 и Замбия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    Eurosport Player: watch Коста-Рика U-20 - Замбия U-20 Чемпионат мира (до 20 лет) in live video
        
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