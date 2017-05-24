Zambia U-20
    -
    11:00
    24.05.17
    Jeju World Cup Stadium
    Iran U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа С
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Zambia U-20 - Iran U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 24 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Zambia U-20 – Iran U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 24 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Zambia U-20 – Iran U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Zambia U-20 и Iran U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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