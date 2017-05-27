Япония U-20
2-ой тайм
1
-
2
14:00
27.05.17
Cheonan Baekseok Stadium
Италия U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа D
Групповая стадияСмотрите LIVE
  • 1-ый тайм
  • Япония U-20
  • Италия U-20
  • Tomiyasu
    45'
  • Doan
    22'
  • Панико
    7'
  • Орсолини
    3'
Перед матчем

Онлайн
Япония U-20 - Италия U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) - 27 мая 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Япония U-20 – Италия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Япония U-20 – Италия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Япония U-20 и Италия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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