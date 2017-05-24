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Уругвай U-20 - Japan U-20
Чемпионат мира (до 20 лет) - 24 мая 2017
Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Уругвай U-20 – Japan U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 24 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Уругвай U-20 – Japan U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уругвай U-20 и Japan U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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