Italy U-20
    -
    14:00
    21.05.17
    Suwon World Cup Stadium
    Уругвай U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа D
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Italy U-20 - Уругвай U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Italy U-20 – Уругвай U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Italy U-20 – Уругвай U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Italy U-20 и Уругвай U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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