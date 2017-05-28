Новая Зеландия U-20
    -
    9:00
    28.05.17
    Daejeon World Cup Stadium
    Франция U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа E
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Новая Зеландия U-20 - Франция U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 28 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Новая Зеландия U-20 – Франция U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 09:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Новая Зеландия U-20 – Франция U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Новая Зеландия U-20 и Франция U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Новая Зеландия U-20 - Франция U-20 Чемпионат мира (до 20 лет) in live video
          
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