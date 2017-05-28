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Гондурас U-20 - Вьетнам U-20

Чемпионат мира (до 20 лет) - 28 мая 2017

Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Гондурас U-20 – Вьетнам U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 09:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Гондурас U-20 – Вьетнам U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Гондурас U-20 и Вьетнам U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

