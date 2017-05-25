Эквадор U-20
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    11:00
    25.05.17
    Incheon Football Stadium
    Саудовская Аравия U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа F
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Эквадор U-20 - Саудовская Аравия U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 25 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Эквадор U-20 – Саудовская Аравия U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:00 25 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эквадор U-20 – Саудовская Аравия U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эквадор U-20 и Саудовская Аравия U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Эквадор U-20 - Саудовская Аравия U-20 Чемпионат мира (до 20 лет) in live video
          
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