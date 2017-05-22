Саудовская Аравия U-20
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    14:00
    22.05.17
    Incheon Football Stadium
    Сенегал U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) • Группа F
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Саудовская Аравия U-20 - Сенегал U-20
      Чемпионат мира (до 20 лет) - 22 мая 2017

      Футбол, Чемпионат мира (до 20 лет). Следите за матчем Саудовская Аравия U-20 – Сенегал U-20 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 22 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Саудовская Аравия U-20 – Сенегал U-20? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Саудовская Аравия U-20 и Сенегал U-20, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Саудовская Аравия U-20 - Сенегал U-20 Чемпионат мира (до 20 лет) in live video
          
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