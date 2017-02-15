AFP

Федерация футбола ОАЭ оштрафовала Асамоа Гьяна и еще 39 футболистов за неэтичную прическу

Федерация футбола ОАЭ оштрафовала Гьяна и еще 39 футболистов за неэтичную прическу
Eurosport

38 мин. назад

Поль Погба никогда не поедет в Эмираты.

Федерация футбола ОАЭ огласила список из 40 футболистов, которые должны заплатить штраф за неподобающую прическу. Среди них оказался Асамао Гьян: властям не понравился ирокез и выбритый знак, напоминавший один из арабских символов.

  • В ОАЭ запрещается выстригать ирокез.
  • В 2012 году арбитр потребовал голкипера «Аль-Шабаба» Валиду Адбуллу сбрить анти-исламскую (кудри как у Давида Луиса) прическу прямо перед игрой.
  • Гьян играет в аренде в «Аль-Ахли», права на футболиста принадлежат «Шанхай СИПГ».
  • В активе 31-летнего ганца 5 мячей в 11 матчах сезона-2016/17.

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