Getty Images

Диего Марадона возглавил какой-то клуб из второго дивизиона ОАЭ

Марадона возглавил какой-то клуб из второго дивизиона ОАЭ
Eurosport

14 ч. назад

Аргентинец пошел на повышение после недолгой работы в ФИФА.

Диего Марадона возобновил тренерскую карьеру после пятилетнего перерыва.

«Хочу сообщить вам, что я назначен главным тренером клуба «Аль-Фуджайра», выступающего во втором дивизионе ОАЭ. Вот мои новые цвета», – написал Марадона.

  • В 1990-х Марадона тренировал аргентинские «Текстил Мандию» и «Расинг» из Авельянеды.
  • В 2008-10 годах Диего возглавлял сборную Аргентины, в 2011-12 – эмиратский «Аль-Васл».
  • В феврале 2017 года Марадона был назначен на пост посла ФИФА, назвав эту должность исполнением мечты. Но спустя всего месяц Диего подал в отставку.

Все новости чемпионата ОАЭ

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бразильцы заколошматили 6 небразильских голов в финале и вынесли Таити

02:05
Популярные видео
Фантастический финиш третьего этапа, где один велосипедист приехал первым, а за ним все остальные
1 708 просмотровВчера в 17:33
«Нэшвилл» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» и отправил Тарасенко и его кентов домой
 943 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться