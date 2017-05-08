Getty Images
Диего Марадона возглавил какой-то клуб из второго дивизиона ОАЭ
Аргентинец пошел на повышение после недолгой работы в ФИФА.
Диего Марадона возобновил тренерскую карьеру после пятилетнего перерыва.
«Хочу сообщить вам, что я назначен главным тренером клуба «Аль-Фуджайра», выступающего во втором дивизионе ОАЭ. Вот мои новые цвета», – написал Марадона.
- В 1990-х Марадона тренировал аргентинские «Текстил Мандию» и «Расинг» из Авельянеды.
- В 2008-10 годах Диего возглавлял сборную Аргентины, в 2011-12 – эмиратский «Аль-Васл».
- В феврале 2017 года Марадона был назначен на пост посла ФИФА, назвав эту должность исполнением мечты. Но спустя всего месяц Диего подал в отставку.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте