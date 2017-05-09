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Италия U-17 - Турция U-17
Чемпионат Европы U-17 - 9 мая 2017
Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Италия U-17 – Турция U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 9 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия U-17 – Турция U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Италия U-17 и Турция U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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