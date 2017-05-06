Испания U-17
Завершено
0
3
-
1
0
18:45
06.05.17
Stadion Rujevica
Италия U-17
Чемпионат Европы U-17 • Группа А
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Испания U-17
  • Италия U-17
  • РуисDíaz
    83'
  • Caviglia
    82'
  • TorresGómez
    81'
  • Руис
    80'
  • PortanovaCaviglia
    73'
  • ВигнатоVisconti
    68'
  • Руис (P)
    68'
  • GómezAlonso
    61'
  • КалигараMerola
    56'
  • 1-ый тайм
  • Испания U-17
  • Италия U-17
  • Gómez
    36'
Перед матчем

Онлайн
Испания U-17 - Италия U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Испания U-17 – Италия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:45 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания U-17 – Италия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Испания U-17 и Италия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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