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- 2-ой тайм
- РуисDíaz83'
- Caviglia82'
- TorresGómez81'
- Руис80'
- PortanovaCaviglia73'
- ВигнатоVisconti68'
- Руис (P)68'
- GómezAlonso61'
- КалигараMerola56'
- 1-ый тайм
- Gómez36'
Перед матчем
Онлайн
Испания U-17 - Италия U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Испания U-17 – Италия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:45 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания U-17 – Италия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Испания U-17 и Италия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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