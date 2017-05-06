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- 2-ой тайм
- Akgün80'
- Krizmanic78'
- AkgünGök75'
- BabacanGünes70'
- Kabak69'
- Marin67'
- PrširBaturina67'
- GülАбигюзель65'
- Franjic55'
- HanuljakKrizmanic55'
- KrekovicMitrovic55'
- Gül49'
- 1-ый тайм
- Karaahmet18'
Перед матчем
Онлайн
Хорватия U-17 - Турция U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Хорватия U-17 – Турция U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:15 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Хорватия U-17 – Турция U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хорватия U-17 и Турция U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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