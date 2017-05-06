Хорватия U-17
Завершено
0
1
-
4
0
14:15
06.05.17
Stadion Rujevica
Турция U-17
Чемпионат Европы U-17 • Группа А
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Хорватия U-17
  • Турция U-17
  • Akgün
    80'
  • Krizmanic
    78'
  • AkgünGök
    75'
  • BabacanGünes
    70'
  • Kabak
    69'
  • Marin
    67'
  • PrširBaturina
    67'
  • GülАбигюзель
    65'
  • Franjic
    55'
  • HanuljakKrizmanic
    55'
  • KrekovicMitrovic
    55'
  • Gül
    49'
  • 1-ый тайм
  • Хорватия U-17
  • Турция U-17
  • Karaahmet
    18'
Перед матчем

Онлайн
Хорватия U-17 - Турция U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Хорватия U-17 – Турция U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:15 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Хорватия U-17 – Турция U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хорватия U-17 и Турция U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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