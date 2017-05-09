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Фарерские о-ва U-17 - Венгрия U-17

Чемпионат Европы U-17 - 9 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Фарерские о-ва U-17 – Венгрия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 9 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Áki Johansen или Золтан Селеши? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фарерские о-ва U-17 – Венгрия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фарерские о-ва U-17 и Венгрия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

