Франция U-17
Завершено
0
7
-
0
0
13:00
06.05.17
Stadion ŠRC Zaprešic
Фарерские о-ва U-17
    Чемпионат Европы U-17 • Группа В
    Календарь
    • 2-ой тайм
    • Франция U-17
    • Фарерские о-ва U-17
    • Bianda
      82'
    • JacobsenÍ Liða
      73'
    • GomesDa
      63'
    • JacobsenBrimnes
      59'
    • Adli
      54'
    • CaqueretFlips
      51'
    • GouiriIsidor
      51'
    • Caqueret
      46'
    • Перерыв
    • Франция U-17
    • Фарерские о-ва U-17
    • Olsen
      41'
    • 1-ый тайм
    • Франция U-17
    • Фарерские о-ва U-17
    • El Moustage
      43'
    • Jacobsen
      34'
    • Gouiri
      33'
    • Picouleau
      15'
    • Gouiri
      10'
    • Caqueret
      4'
    • Gouiri
      1'
    Перед матчем

    Онлайн
    Франция U-17 - Фарерские о-ва U-17
    Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Франция U-17 – Фарерские о-ва U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Lionel Rouxel или Áki Johansen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция U-17 – Фарерские о-ва U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Франция U-17 и Фарерские о-ва U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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