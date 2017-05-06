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- 2-ой тайм
- Bianda82'
- JacobsenÍ Liða73'
- GomesDa63'
- JacobsenBrimnes59'
- Adli54'
- CaqueretFlips51'
- GouiriIsidor51'
- Caqueret46'
- Перерыв
- Olsen41'
- 1-ый тайм
- El Moustage43'
- Jacobsen34'
- Gouiri33'
- Picouleau15'
- Gouiri10'
- Caqueret4'
- Gouiri1'
Перед матчем
Онлайн
Франция U-17 - Фарерские о-ва U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Франция U-17 – Фарерские о-ва U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Lionel Rouxel или Áki Johansen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция U-17 – Фарерские о-ва U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Франция U-17 и Фарерские о-ва U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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