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Франция U-17 - Фарерские о-ва U-17

Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Франция U-17 – Фарерские о-ва U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Lionel Rouxel или Áki Johansen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция U-17 – Фарерские о-ва U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Франция U-17 и Фарерские о-ва U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

