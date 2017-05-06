Шотландия U-17
Завершено
0
1
-
1
0
17:00
06.05.17
Stadion Lucko
Венгрия U-17
Чемпионат Европы U-17 • Группа В
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Шотландия U-17
  • Венгрия U-17
  • Deas
    83'
  • RossWatt
    77'
  • SchönTimári
    77'
  • OpavszkyBolla
    71'
  • РадденCameron
    65'
  • МиддлтонDeas
    58'
  • Szoboszlai
    52'
  • Szereto
    51'
  • Mitchell
    50'
  • SzendreiTorvund
    50'
  • 1-ый тайм
  • Шотландия U-17
  • Венгрия U-17
  • Радден
    31'
  • Радден
    27'
Перед матчем

Онлайн
Шотландия U-17 - Венгрия U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Шотландия U-17 – Венгрия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Шотландия U-17 – Венгрия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шотландия U-17 и Венгрия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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