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- 2-ой тайм
- Deas83'
- RossWatt77'
- SchönTimári77'
- OpavszkyBolla71'
- РадденCameron65'
- МиддлтонDeas58'
- Szoboszlai52'
- Szereto51'
- Mitchell50'
- SzendreiTorvund50'
- 1-ый тайм
- Радден31'
- Радден27'
Перед матчем
Онлайн
Шотландия U-17 - Венгрия U-17
Чемпионат Европы U-17 - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Шотландия U-17 – Венгрия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Шотландия U-17 – Венгрия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шотландия U-17 и Венгрия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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