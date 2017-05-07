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Ирландия U-17 - Босния и Герцеговина U-17

Чемпионат Европы U-17 - 7 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Ирландия U-17 – Босния и Герцеговина U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Colin O'Brien или Сакиб Малкочевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ирландия U-17 – Босния и Герцеговина U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ирландия U-17 и Босния и Герцеговина U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

