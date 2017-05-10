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Англия U-17 - Нидерланды U-17

Чемпионат Европы U-17 - 10 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Англия U-17 – Нидерланды U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия U-17 – Нидерланды U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Англия U-17 и Нидерланды U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

