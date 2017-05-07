Нидерланды U-17
    -
    18:45
    07.05.17
    Stadion Radnik
    Норвегия U-17
      Чемпионат Европы U-17 • Группа D
      Календарь
      Перед матчем

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      Нидерланды U-17 - Норвегия U-17
      Чемпионат Европы U-17 - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Нидерланды U-17 – Норвегия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:45 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нидерланды U-17 – Норвегия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нидерланды U-17 и Норвегия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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