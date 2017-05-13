Англия U-17
    -
    13:00
    13.05.17
    Stadion Radnik
    Ирландия U-17
      Чемпионат Европы U-17 • 1/4 финала
      Календарь
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      Онлайн
      Англия U-17 - Ирландия U-17
      Чемпионат Европы U-17 - 13 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Англия U-17 – Ирландия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 13 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Стив Купер или Colin O'Brien? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия U-17 – Ирландия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Англия U-17 и Ирландия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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