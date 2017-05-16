Венгрия U-17
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    13:00
    16.05.17
    Stadion sv. Josipa Radnika
    Франция U-17
      Чемпионат Европы U-17 • World Cup play-offs
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Венгрия U-17 - Франция U-17
      Чемпионат Европы U-17 - 16 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Венгрия U-17 – Франция U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Золтан Селеши или Lionel Rouxel? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Венгрия U-17 – Франция U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Венгрия U-17 и Франция U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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