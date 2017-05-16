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Венгрия U-17 - Франция U-17

Чемпионат Европы U-17 - 16 мая 2017

Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Венгрия U-17 – Франция U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 13:00 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Золтан Селеши или Lionel Rouxel? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Венгрия U-17 – Франция U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Венгрия U-17 и Франция U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

