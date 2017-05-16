Испания U-17
    -
    21:30
    16.05.17
    Стадион Вартекс
    Германия U-17
      Чемпионат Европы U-17 • Полуфинал
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      Испания U-17 - Германия U-17
      Чемпионат Европы U-17 - 16 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Испания U-17 – Германия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 16 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания U-17 – Германия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Испания U-17 и Германия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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