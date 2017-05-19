Испания U-17
    -
    21:00
    19.05.17
    Стадион Вартекс
    Англия U-17
      Чемпионат Европы U-17 • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Испания U-17 - Англия U-17
      Чемпионат Европы U-17 - 19 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Европы U-17. Следите за матчем Испания U-17 – Англия U-17 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 19 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания U-17 – Англия U-17? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Испания U-17 и Англия U-17, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0