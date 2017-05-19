Eurosport

Сборная Испании выиграла юношеское Евро

Сборная Испании выиграла юношеское Евро
Eurosport

26 мин. назад

В финале испанцы обыграли по пенальти Англию.

В пятницу в Хорватии завершился чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет. В решающем матче встретились сборные Испании и Англии.

Основное время финала завершилось со счетом 2:2. На голы англичан Каллума Хадсона-Одоя (18-я минута) и Фила Фодена (58) испанцы ответили точными ударами Матеу Морея (38) и Начо Диаса (86).

  • В серии пенальти удачливее оказались испанцы – 4:1.
  • Сборная России не пробилась в финальную часть турнира, заняв четвертое место во второй группе элитного раунда.

Будь в контакте со спортом

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Раскрыт секрет успеха в плей-офф НХЛ

03:25
Популярные видео
Трейлер гонки Preakness Stakes
 111 просмотров12 ч
Видео о том, как Суббан сначала вытащил «Нэшвилл» из ямы, а затем засунул обратно в овертайме
1 029 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться