Сборная Испании выиграла юношеское Евро

В пятницу в Хорватии завершился чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет. В решающем матче встретились сборные Испании и Англии.

Основное время финала завершилось со счетом 2:2. На голы англичан Каллума Хадсона-Одоя (18-я минута) и Фила Фодена (58) испанцы ответили точными ударами Матеу Морея (38) и Начо Диаса (86).

В серии пенальти удачливее оказались испанцы – 4:1.

Сборная России не пробилась в финальную часть турнира, заняв четвертое место во второй группе элитного раунда.

Будь в контакте со спортом