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- 2-ой тайм
- АбилиТиней88'
- ДианиУара83'
- ЦендерReuteler80'
- АигбогунTerchoun79'
- Абили76'
- Дикенманн72'
- ЛавожеДели71'
- Calligaris68'
- Бернауэр66'
- МозерCalligaris65'
- 1-ый тайм
- Анри43'
- Черногорчевич19'
- Perisset17'
- Ренар14'
Перед матчем
Онлайн
Швейцария (ж) - Франция (ж)
Чемпионат Европы. Женщины - 26 июля 2017
Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Швейцария (ж) – Франция (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мартина Восс или Оливье Эшуафни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария (ж) – Франция (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Швейцария (ж) и Франция (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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