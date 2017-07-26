Швейцария (ж)
Завершено
0
1
-
1
1
21:45
26.07.17
Стадион Рат Верлех
Франция (ж)
Чемпионат Европы. Женщины • Группа С
Групповая стадияСмотрите на Eurosport
  • 2-ой тайм
  • Швейцария (ж)
  • Франция (ж)
  • АбилиТиней
    88'
  • ДианиУара
    83'
  • ЦендерReuteler
    80'
  • АигбогунTerchoun
    79'
  • Абили
    76'
  • Дикенманн
    72'
  • ЛавожеДели
    71'
  • Calligaris
    68'
  • Бернауэр
    66'
  • МозерCalligaris
    65'
  • 1-ый тайм
  • Швейцария (ж)
  • Франция (ж)
  • Анри
    43'
  • Черногорчевич
    19'
  • Perisset
    17'
  • Ренар
    14'
Перед матчем

Онлайн
Швейцария (ж) - Франция (ж)
Чемпионат Европы. Женщины - 26 июля 2017

Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Швейцария (ж) – Франция (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 26 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мартина Восс или Оливье Эшуафни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария (ж) – Франция (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Швейцария (ж) и Франция (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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