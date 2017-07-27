Португалия (ж)
    -
    21:45
    27.07.17
    Виллем II
    Англия (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины • Группа D
      Групповая стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Португалия (ж) - Англия (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины - 27 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Португалия (ж) – Англия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Francisco Neto или Марк Сэмпсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Португалия (ж) – Англия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Португалия (ж) и Англия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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