Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Шотландия (ж) - Испания (ж)
Чемпионат Европы. Женщины - 27 июля 2017
Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Шотландия (ж) – Испания (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 27 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Anna Signeul или Jorge Vilda? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Шотландия (ж) – Испания (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шотландия (ж) и Испания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет