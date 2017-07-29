Нидерланды (ж)
    -
    19:00
    29.07.17
    Де Вийверберг
    Швеция (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины • 1/4 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Нидерланды (ж) - Швеция (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины - 29 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Нидерланды (ж) – Швеция (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Sarina Wiegman или Пиа Сундхаге? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нидерланды (ж) – Швеция (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Нидерланды (ж) и Швеция (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

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