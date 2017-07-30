Австрия (ж)
    -
    19:00
    30.07.17
    Виллем II
    Испания (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины • 1/4 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Австрия (ж) - Испания (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Австрия (ж) – Испания (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Dominik Thalhammer или Jorge Vilda? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Австрия (ж) – Испания (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Австрия (ж) и Испания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Австрия (ж) - Испания (ж) Чемпионат Европы. Женщины in live video
          
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