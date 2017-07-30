Англия (ж)
    -
    21:45
    30.07.17
    De Adelaarshorst
    Франция (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины • 1/4 финала
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Англия (ж) - Франция (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Англия (ж) – Франция (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Марк Сэмпсон или Оливье Эшуафни? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Англия (ж) – Франция (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Англия (ж) и Франция (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Англия (ж) - Франция (ж) Чемпионат Европы. Женщины in live video
          
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