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Дания (ж) - Австрия (ж)

Чемпионат Европы. Женщины - 3 августа 2017

Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Дания (ж) – Австрия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Nils Nielsen или Dominik Thalhammer? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания (ж) – Австрия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Дания (ж) и Австрия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

