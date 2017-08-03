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Дания (ж) - Австрия (ж)
Чемпионат Европы. Женщины - 3 августа 2017
Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Дания (ж) – Австрия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Nils Nielsen или Dominik Thalhammer? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания (ж) – Австрия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Дания (ж) и Австрия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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