Дания (ж)
    -
    19:00
    03.08.17
    Стадион Рат Верлех
    Австрия (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины • Полуфинал
      Финальная стадияСмотрите на Eurosport
      Перед матчем

      Онлайн
      Дания (ж) - Австрия (ж)
      Чемпионат Европы. Женщины - 3 августа 2017

      Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Дания (ж) – Австрия (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 3 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Nils Nielsen или Dominik Thalhammer? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания (ж) – Австрия (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дания (ж) и Австрия (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

      Eurosport Player: watch Дания (ж) - Австрия (ж) Чемпионат Европы. Женщины in live video
          
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