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Нидерланды (ж) - Дания (ж)

Чемпионат Европы. Женщины - 6 августа 2017

Футбол, Чемпионат Европы. Женщины. Следите за матчем Нидерланды (ж) – Дания (ж) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Sarina Wiegman или Nils Nielsen? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Нидерланды (ж) – Дания (ж)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нидерланды (ж) и Дания (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

