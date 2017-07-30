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Немки проиграли датчанкам в четвертьфинале Евро-2017 и прервали серию из шести чемпионств

Немки проиграли датчанкам в четвертьфинале Евро-2017 и прервали серию из шести чемпионств
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 32 мин. назад

Гегемонии конец.

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Женская сборная Германии, неизменно становившаяся чемпионом Европы на протяжении шести последних турниров, проиграла в четвертьфинале команде Дании – 1:2.

Чемпионки Европы вышли вперед уже на третьей минуте благодаря голу Изабель Кершовски, но во втором тайме датчанки забили два безответных мяча: отличились Надия Надим (49-я минута) и Тереза Нильсен (83-я).

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Немки потерпели первое поражение в плей-офф Евро с 1993 года, причем тогда тоже проиграли Дании.

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