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Австрийки отожгли в микст-зоне, танцами и песнями отпраздновав выход в полуфинал Евро-2017

Австрийки отожгли в микст-зоне, танцами и песнями отпраздновав выход в полуфинал Евро-2017
Eurosport

5 ч. назад

Оле-оле!

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Женская сборная Австрии впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв в четвертьфинале Испанию по пенальти (5:3).

После матча австрийки предстали перед прессой в микст-зоне, но вовсе не для интервью: собравшиеся стали свидетелями яркого и эмоционального хоровода.

  • За выход в финал Австрия сразится с Данией, которая ранее выбила из борьбы бессменного победителя предыдущих шести Евро Германию. Матч пройдет 3 августа.
  • Вторую путевку в финал разыграют организатор Евро-2017 Голландия и Англия.
  • Смотрите трансляцию женского Евро на Eurosport Player

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