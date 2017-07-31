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Австрийки отожгли в микст-зоне, танцами и песнями отпраздновав выход в полуфинал Евро-2017
Оле-оле!
Женская сборная Австрии впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв в четвертьфинале Испанию по пенальти (5:3).
После матча австрийки предстали перед прессой в микст-зоне, но вовсе не для интервью: собравшиеся стали свидетелями яркого и эмоционального хоровода.
- За выход в финал Австрия сразится с Данией, которая ранее выбила из борьбы бессменного победителя предыдущих шести Евро Германию. Матч пройдет 3 августа.
- Вторую путевку в финал разыграют организатор Евро-2017 Голландия и Англия.
- Смотрите трансляцию женского Евро на Eurosport Player
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