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Фото газона стадиона «Черноморец», при виде которого агрономов «Сантьяго Бернабеу» хватит инсульт

Фото газона стадиона «Черноморец», при виде которого агрономов «Сантьяго Бернабеу» хватит инсульт
Eurosport

1 час назад

Поле находится в критическом состоянии.

За несколько часов до матча 19-го тура чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Карпатами», который состоится в Одессе, травы на поле не обнаружено.

Со стороны кажется, что площадка состоит из глины и песка, но организаторов матча это не волнует – игра состоится.

  • «Черноморец» завис в середине таблицы чемпионата Украины с 23 баллами.
  • «Карпаты» с 5 очками – уверенные аутсайдеры турнира.

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