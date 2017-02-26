Фото газона стадиона «Черноморец», при виде которого агрономов «Сантьяго Бернабеу» хватит инсульт

За несколько часов до матча 19-го тура чемпионата Украины между «Черноморцем» и «Карпатами», который состоится в Одессе, травы на поле не обнаружено.

Со стороны кажется, что площадка состоит из глины и песка, но организаторов матча это не волнует – игра состоится.

«Черноморец» завис в середине таблицы чемпионата Украины с 23 баллами.

«Карпаты» с 5 очками – уверенные аутсайдеры турнира.

Таблица чемпионата Украины

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