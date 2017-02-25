ПФК Олександрия
    -
    18:00
    25.02.17
    Ника
    Волынь
      Чемпионат Украины • Регулярный
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      ПФК Олександрия - Волынь
      Чемпионат Украины - 25 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем ПФК Олександрия – Волынь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 25 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Шаран или Виталий Кварцяный? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче ПФК Олександрия – Волынь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются ПФК Олександрия и Волынь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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