Сталь
    -
    20:30
    05.03.17
    Метеор
    Зирка
      Чемпионат Украины • Регулярный
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Сталь - Зирка
      Чемпионат Украины - 5 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Зирка на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Леонид Кучук или Роман Монарёв? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сталь – Зирка? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сталь и Зирка, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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