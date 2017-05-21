Шахтер
    -
    17:00
    21.05.17
    Стадион им. Валерия Лобановского
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 30
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      Онлайн
      Шахтер - Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Олимпик Донецк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шахтер и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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